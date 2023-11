ADL operato: difficilmente sarà a Bergamo per la prima di Mazzarri

TuttoNapoli.net

Aurelio De Laurentiis è stato sottoposto ieri presso la clinica Villa Stuart di Roma a un intervento al menisco mediale del ginocchio destro. Il presidente del Napoli è arrivato in clinica alle 16 ed è stato dimesso intorno alle 20. Il club in un comunicato rassicura: L’intervento, perfettamente riuscito, è stato effettuato dal professor Pierpaolo Mariani», l’ortopedico che segue tanti calciatori e anche quelli del Napoli.

Insomma un intervento di routine per l’imprenditore romano che ora dovrà osservare qualche giorno di riposo, che comunque non gli impedirà di continuare a lavorare dalla sua residenza sulla collina del Quirinale. Almeno di decisioni dell’ultimo momento dunque il presidente sarà “indisponbile” per la prima del Napoli di Mazzarri, sabato a Bergamo contro l’Atalanta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.