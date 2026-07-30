Bayer Leverkusen su Gutierrez, Schira: "Il Napoli fissa il prezzo"

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Il Bayer Leverkusen segue Gutierrez, ma il Napoli chiede 30 milioni per cederlo.

Miguel Gutierrez continua ad attirare l'interesse di diversi club europei dopo il suo arrivo al Napoli. Il terzino sinistro spagnolo è finito nel mirino del Bayer Leverkusen, che starebbe monitorando la situazione in vista delle prossime settimane di mercato.

Il Bayer osserva, il Napoli non fa sconti

A rilanciare l'indiscrezione è stato il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, che sul proprio profilo X ha rivelato l'interesse del club tedesco per l'esterno azzurro. Secondo Schira, il Bayer Leverkusen avrebbe messo gli occhi su Miguel Gutierrez, ma il Napoli non avrebbe alcuna intenzione di privarsi facilmente del giocatore. Per lasciar partire lo spagnolo, infatti, il club azzurro avrebbe fissato una valutazione di 30 milioni di euro, cifra ritenuta necessaria per aprire un'eventuale trattativa.