De Bruyne simbolo del centenario: il gesto verso il Napoli del belga

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Kevin De Bruyne anticipa il suo arrivo a Napoli. Il centrocampista belga era atteso per il 5 agosto in ritiro, ma sarà già protagonista nei prossimi giorni in città: dopodomani sera prenderà parte alla celebrazione per i cento anni del Napoli in Piazza del Plebiscito. Un appuntamento speciale per il nuovo acquisto azzurro, consapevole del ruolo simbolico che è chiamato a ricoprire in questa fase della storia del club.

De Bruyne, un nuovo volto per il progetto azzurro

Dopo gli straordinari successi vissuti nel corso della sua carriera, il fuoriclasse belga - si legge su 'La Gazzetta dello Sport' - rappresenta uno dei punti di riferimento del nuovo Napoli costruito da Giovanni Manna. Il club gli ha affidato un ruolo centrale nel progetto per i prossimi due anni, puntando sulla sua esperienza, sulla sua qualità e sulla capacità di guidare la squadra dentro e fuori dal campo. La sua presenza nella serata di festa per il centenario sarà quindi anche un primo assaggio del legame che il Napoli vuole creare con il suo nuovo leader.