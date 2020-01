Dai VHS di Maradona all'idolo Gattuso: tutto sul nuovo playmaker

Il Napoli ha ormai chiuso l'acquisto di Diego Demme, centrocampista del Lipsia. Il calciatore arriverà sotto le pendici del Vesuvio per una cifra di circa 12 milioni di euro, sono state già programmate anche le visite mediche. Gattuso potrà finalmente fare affidamento su quel famoso regista che tanto mancava alla rosa del Napoli.

SIMPATIZZANTE DEL NAPOLI - Diego Demme, ormai ex giocatore del Lipsia è sempre stato simpatizzante del Napoli. Un intreccio interessante per il giocatore dalle origini italiane, papa calabrese e tifoso del Napoli. Di fatti lui, Diego, non si chiama cosi per caso, ma per quella adorazioni di Maradona: "Sono simpatizzante del Napoli. Avevo i nastri VHS con le partite del Napoli di Maradona, le ho viste quasi tutte. E ancora oggi nel fine settimana la televisione mostra sempre le loro partite in Serie A".

IDOLI GATTUSO E PIRLO - Sembra un gioco del destino che uno degli idoli di Demme sia proprio Gattuso, ora allenatore del Napoli. Il regista italo-tedesco parlava così dell'attuale tecnico azzurro: "Per me Gattuso e Pirlo sono due idoli. Penso di somigliare un po’ a Gattuso caratterialmente. Gioco con quella grinta"

i VIAGGI A NAPOLI E IL NAPOLETANO - Diego Demme è stato più volte nel capoluogo partenopeo tanto da rimanerne estasiato: " A Napoli ci sono stato con la mia fidanzata a Capodanno del 2016. Ci è piaciuta al punto da tornarci l’anno dopo. Il lungomare è meraviglioso. Abbiamo visto il Vesuvio e mangiato la pizza". Ma oltre a vedere Napoli l'ormai nuovo centrocampista del Napoli ammise anche di aver imparato la parola "Guagliò" in dialetto.

ACCOGLIENZA - I tifosi del Napoli hanno già accolto sui social il calciatore, dimostrandogli subito messaggi di grande affetto. Ora starà a Demme dimostrare sul campo di sfruttare l'occasione di giocare per i colori di quel Diego Armando Maradona di cui vedeva i VHS da bambino