"Forza Napoli!!!", il primo autografo con dedica ad un tifoso del Napoli di Antonio Conte

Antonio Conte è da poco atterrato a Roma ed è pronto a firmare il contratto che lo legherà al Napoli fino al 2027. Il tecnico salentino, arrivato all'aeroporto di Fiumicino alle 16,58, è stato intercettato da un tifoso del Napoli alla partenza da Torino.

Prima autografo da allenatore in pectore del Napoli per Antonio Conte che, come mostra su X il tifoso azzurro, ha scritto questa dedica: "A Lorenzo e Francesco con affetto e Forza Napoli!!!". Di seguito lo scatto pubblicato sui social.