FOTO - Navas (vicino al Napoli) si allena col Psg: "Felice di tornare"

"Felice di tornare" ha scritto Keylor Navas sui social, chiaro riferimento al fatto che sia tornato in campo dopo essere stato out diversi giorni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

