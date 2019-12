GRAFICO - Insigne, disastro senza fine: 43 tiri in serie A ed 1 gol su azione a Firenze

Che sia da esterno in un centrocampo a quattro o in un tridente offensivo, cambia poco. Il campionato di Lorenzo Insigne è disastroso e non ci sono segnali che possa ritrovarsi a breve. Nella gara col Parma è stato giudicato da 4,5 praticamente per tutti i giornali italiani, sportivi e non, con i soliti errori sotto porta, di cui uno incredibile su assist di Milik, oltre alle solite giocate forzate, intestardendosi in solitaria. Il quadro generale è di 43 tiri in campionato per un solo gol su azione, quello alla prima giornata a Firenze a porta vuota. La grafica di seguito riassume tutte le conclusioni del capitano del Napoli, fornendo anche l'expected goals (statistica sempre più utilizzata dagli allenatori che indica la pericolosità di ogni occasione in base a diversi parametri). Un legno (in giallo) a Milano prima del gol, ma per il resto tanti errori (in rosso) e le occasioni più ghiotte (i pallini più grandi) calciando sul portiere come con Cagliari e Milan. Ieri ancora peggio, non trovando neanche la porta. Degli attaccanti è quello col dato dell'expected gol peggiore, naturalmente, avendo portato un solo gol su azione su una montagna di occasioni. Del resto Insigne resta tra i giocatori cha calciano di più in porta di tutta la serie A.