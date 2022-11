CdS - Occhi puntati in casa Fenerbahce: tre calciatori sotto osservazione

Dopo il colpo Kim, il Napoli guarda con grande attenzione in casa Fenerbahce a caccia di nuovi talenti

Dopo il colpo Kim, il Napoli guarda con grande attenzione in casa Fenerbahce a caccia di nuovi talenti. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: " Luiz Henrique è un profilo che va ad aggiungersi al carrello delle opzioni individuate in Turchia, al Fenerbahce, con cui i rapporti sono stati certificati dall’operazione Kim. In Turchia c’è Arda Güler (18 anni a febbraio) è un trequartista, stellina locale che ama orientarsi intorno alla trequarti, valutazione già rilevante (10 milioni di euro) e comunque talento da definire e da controllare, perché le conferme può darle solo il campo.

Ma in quella squadra c’è tanto altro: Miguel Crespo Da Silva (26 anni), è un portoghese che ama starsene in regia, è cresciuto tra il Braga ed Estoril, poi è esploso al Fenerbahce, che ha un tariffario complessivamente adeguato alla propria storia (pure per il play ci vorrebbero una decina di milioni) e che per l’altro gioiellino, Ferdi Kadioglu (23) olandese naturalizzato turco, va pure oltre, arrivando a sperare di incrociare amatori disposti a spendere una quindicina di milioni di euro".