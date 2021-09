CorSera - Osimhen show, vale già più di 70mln: la nuova valutazione

L'edizione odierna del Corriere della Sera elogia Victor Osimhen per la prova contro il Cagliari, per l'ennesimo gol e per una prestazione da nove puro: "Ogni suo tocco di palla è accompagnato dal boato dello stadio. Costringe Godin a fermarlo con un fallo da rigore, Osimhen concede a capitan Insigne il tiro dal dischetto. Si è fatto aspettare per un anno, ma sta ricambiando l’investimento oneroso del club con gli interessi. Quale sia il suo valore di mercato è difficile dirlo, ma di certo il suo cartellino vale di più dei settanta milioni spesi dal Napoli. Standing ovation per lui quando è uscito dal campo".