Gazzetta - Giuntoli lavorava per Hojlund al Napoli, ora vuole portarlo alla Juve

Cristiano Giuntoli già lavora da dirigente della Juve. Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Cristiano Giuntoli già lavora da dirigente della Juve. Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in cima alla lista per l'attacco qualora partisse Vlahovic c’è il danese Rasmus Hojlund, punta emergente dell’Atalanta. La Juve aveva messo subito gli occhi su di lui e (guarda caso) anche il Napoli era stato tra i primi club ad attivarsi. Ovviamente su input di Giuntoli, che ora prepara un ingresso in scena con la nuova casacca