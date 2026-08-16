Salernitana, che flop in Coppa Italia Serie C! Ko con la Scafatese ai 32esimi

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di Davide Baratto

Serata da dimenticare per la Salernitana che viene eliminata ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia Serie C, per mano della Scafatese che vince 2-1 allo Stadio Arechi. Decisivi i gol nel primo tempo di Ciro Palmieri, ex Primavera Napoli, e Lucas Dambros; nella ripresa Achik accorcia le distanze per i granata che non riescono poi a trovare la rete del pari. Espulsi Tascone e Manzi nel finale. Inizia nel peggiroe dei modi la stagione della squadra di Serse Cosmi.

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