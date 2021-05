KKN - Spalletti alle firme col Napoli: "Non vedo l'ora che sia il 1° luglio"

E' pronto a tornare, Luciano Spalletti. Anzi, non vede l'ora di farlo. Nell'incontro di stanotte con il suo legale, durante il quale si sono fatti passi avanti importantissimi nello studio dei contratti inviati da Aurelio De Laurentiis, l'allenatore di Certaldo è stato descritto come raggiante, caricato a pallettoni per questa nuova esperienza. "Non vedo l'ora che sia il primo luglio", sono le parole pronunciate stanotte. Giusto per dare l'idea di quanto sia voglioso di cominciare. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli.