Sky - Gattuso-ADL, nessun margine per risanare il rapporto: sarà addio

Dopo l'ultima parte di stagione in crescita, una volta alle spalle il periodo d'emergenza, Rino Gattuso è tornato a conquistare quotazioni per l'allenatore del futuro del Napoli secondo quanto riportato oggi da alcuni quotidiani. Invece, secondo Sky Sport, Aurelio De Laurentiis non ha cambiato idea: come confermano i sondaggi fatti dopo il k.o. col Verona, a fine stagione sarà addio con Ringhio.

TROPPE TURBOLENZE - Il rapporto con la società è stato troppo turbolento - tra le polemiche spinte dal patron alle uscite velenose nei post-partita di Gattuso - non ci sono margini per un dietrofront del presidente. L'obiettivo del tecnico calabrese ora è riportare la squadra in Champions, per sé stesso e per la grande professionalità che ha sempre mostrato. Ma a giugno le strade si separeranno, a prescindere dal piazzamento.