Maxime Lopez-Napoli, Carnevali: “Vorrei accontentare Garcia, ma ancora nessuna richiesta”

TuttoNapoli.net

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha commentato ai microfoni di TV Play l’interesse del Napoli per Maxime Lopez: “Maxime Lopez al Napoli? Mi piacerebbe accontentare Garcia. Mai dire mai. Sento anche qui delle voci sul Napoli con la possibilità di un interessamento: Maxime ce lo hanno chiesto alcune società ma non il Napoli, è anche vero che il ragazzo avrebbe il desiderio di andare in squadre più importanti e in un campionato estero. Vedremo se riusciremo ad esaudire la sua volontà.

Lo considero come uno dei calciatori più forti del Sassuolo: ciò che mi fa piacere è che quando si parla di Maxime, di Berardi, di Frattesi significa che il lavoro svolto dalla società è importante. Andiamo avanti così”.