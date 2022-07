Mertens, l'incontro con ADL è lontano: il belga è in partenza per Ibiza

Dopo averci trascorso già una prima parte di vacanze, l'attaccante belga è in partenza per fare ritorno sulla Isla, in compagnia della famiglia.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Dries Mertens è in partenza per Ibiza, di nuovo. Dopo averci trascorso già una prima parte di vacanze, l'attaccante belga è in partenza per fare ritorno sulla Isla, in compagnia della famiglia. Kat Kerkhofs ha pubblicato su Instagram uno scatto in aereo, scrivendo "Ibiza parte due".