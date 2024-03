Moviola Gazzetta su Juan Jesus-Acerbi: "La Penna frettoloso, col razzismo non bisogna essere superficiali"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport con la moviola su La Penna parla anche dell'episodio di razzismo che ha subito Juan Jesus

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport con la moviola su La Penna parla anche dell'episodio di razzismo che ha subito Juan Jesus.

"Al 27’ c’è rigore di Rrahmani su Thuram (al contrario del 43’ st) ma Marcus è in fuorigioco: ok il Var. Acerbi “tormenta” più volte Raspadori: manca un giallo. E’ caos su una frase di Acerbi che Jesus denuncia, La Penna fa una verifica molto frettolosa: col presunto razzismo non si dev’essere superficiali. Sul corner pre 1-1 restano dubbi enormi: punta di Di Lorenzo o piatto di Darmian?".