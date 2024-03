FOTO - "Mi ha detto negro", Juan Jesus denuncia le vergognose frasi di Acerbi a La Penna

Clamoroso a San Siro. durante Inter-Napoli, un gravissimo episodio di razzismo con Acerbi protagonista contro Juan Jesus

Clamoroso a San Siro. durante Inter-Napoli, un gravissimo episodio di razzismo con Acerbi protagonista contro Juan Jesus che ha denunciato subito tutto all'arbitro La Penna: "Mi ha detto tu sei un negro, a me non mi sta bene questo". Poi il difensoreazzurro ha indicato la scritta keep racism out sulla maglia sotto il logo della Serie A.