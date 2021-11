Non solo Juve, l'inchiesta plusvalenze può colpire anche il Napoli: nel mirino l'affare Osimhen

Non c'è soltanto la Juventus nel mirino della Procura nell'inchiesta legata alle plusvalenze fittizie, un must del calcio italiano da qualche anno a questa parte. Stando a quanto riferito da Il Messaggero, si indaga su tutta la Serie A e la Procura di Napoli potrebbe presto emulare i colleghi di Torino e chiedere delucidazioni sull'affare relativo al passaggio di Victor Osimhen dal Lille al Napoli per 50 milioni più i cartellini di Karnezis e dei tre Primavera Manzi, Liguori e Palmieri valutati 20 milioni.

"Peccato che uno non abbia mai giocato - si legge sul quotidiano romano - e gli altri siano tornati in Italia, a vivacchiare tra C e D. La sensazione è che sia arrivato il momento di metterci mano, per questo la Figc sta lavorando a modifiche regolamentari che non consentano ai club di sfruttare le plusvalenze".