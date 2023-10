Problemi fisici per Elmas? Garcia lo lascia in tribuna a Verona

Il macedone non figura in panchina e andrà in tribuna. Nei prossimi minuti capiremo se per problemi fisici o per scelta tecnica.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Hellas Verona e Napoli aprono la nona giornata del campionato di Serie A. Al Bentegodi gli scaligeri affronteranno i campioni d'Italia, chiamati al riscatto dopo l'ultima sconfitta contro la Fiorentina. Sono note le formazioni ufficiali e a balzare all’occhio, oltre alla scelta di Garcia di schierare Raspadori centravanti al posto di Simeone, è l’assenza di Eljif Elmas. Il macedone non figura in panchina, pur essendo convocato, e andrà in tribuna. Resta da capire se dietro questa scelta ci sia qualche problema fisico.