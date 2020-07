Rivoluzione contro l'Inter: pronti 8 cambi tra problemi fisici e squalifiche

Saranno forse otto i cambi di formazione in vista della partita di domani contro l'Inter. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che si scaldano Meret, Mario Rui, Maksimovic, Allan, Demme, Elmas, Politano e anche Lozano. Out Mertens, squalificato, in dubbio Manolas che è uscito infortunato dalla sfida col Sassuolo. Oggi la decisiva rifinitura, domani mattina la partenza per Milano.