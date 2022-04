Spalletti contro Gazzetta: "Oggi Osimhen, Alemao, plusvalenze: i napoletani vi hanno sgamato!"

C'è un caso-Osimhen in casa Napoli a causa di un presunto ritardo? No, assolutamente no. Parola di Luciano Spalletti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è un caso-Osimhen in casa Napoli a causa di un presunto ritardo? No, assolutamente no. Parola di Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa attaccando il quotidiano sportivo per le notizie odierne: "Oggi sono contento perché sulla Gazzetta ci dedicate un grande spazio, addirittura un richiamo anche in prima pagina. Covid, plusvalenze, Alemao, Osimhen che non è gradito dallo spogliatoio... Se aveste parlato anche della partita sarebbe stato completo il discorso. Poi bisogna stare attenti a fare il gioco delle tre carte coi tifosi del Napoli perché i tifosi del Napoli ti sgamano facilmente. Di Osimhen domani la società ne parlerà per chiarire. La cosa è molto semplice. Se ci fosse da dover chiarire qualcosa ne parlerà il direttore o la società nelle interviste pre-partita".