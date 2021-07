Spalletti su Insigne: "Bisogna aspettare l'incontro col presidente, io sono ottimista"

Nel corso dell'incontro con i tifosi azzurri a Dimaro, Luciano Spalletti ha risposto ad una domanda sul rinnovo di Lorenzo Insigne: "Si devono incontrare lui ed il presidente per parlare, io sono convinto che due personalità così poi quando si parleranno troveranno un punto qualsiasi esso sia per poter ripartire. Dobbiamo aspettare e poi capiremo cosa si sono detti. E' chiaro che l'occasione fa l'uomo ladro ed i contratti ed il mercato il calciatore distratto, non facciamo troppi discorsi.

Qual è il problema? Per ora non c'è, c'è un appuntamento, al limite ci saranno dopo, ora non possono fare altro. Ottimismo e pessimismo dipendono da cosa ti racconti, io sono ottimista, se te la racconti di traverso sei un pessimista. Per ora è tutto un mettere le mani avanti".