Van Bommel: "Lozano già ceduto? Assolutamente no! Stasera out per scelta tecnica!"

Hirving Lozano è rimasto in panchina, durante la prima partita di Eredivisie del Psv contro il Twente, terminata col punteggio di 1-1. Al termine del match ha parlato Mark Van Bommel ai microfoni di Fox Sports, smentendo il trasferimento del messicano e giustificando la sua esclusione come scelta tecnica. "Ho scelto gli altri perché pensavo che avessero le migliori possibilità di vincere. Non sto dicendo che non mi è piaciuto nelle ultime partite, ma oggi ho pensato che fosse meglio avere altri in campo. E' in corso un trasferimento? Assolutamente no!".