Verona-Napoli, preview e probabili formazioni: tocca a Milik? Possibili tre novità per Gattuso

A Verona, contro l'Hellas di Juric apparsa già in grandissima forma nel recupero contro il Cagliari, il Napoli proverà a far partire la rincorsa Champions. Gattuso con la vittoria della Coppa Italia ha salvato la stagione, mettendo in bacheca un trofeo e garantendosi l'Europa League, ma ora non vuole lasciare nulla di intentato e sin dal post-partita dell'Olimpico spinge il gruppo nel provare a rimediare anche ai disastri - in campo e fuori - commessi nella prima parte di stagione. La missione è difficile, ai limiti dell'impossibile considerando il -12 dall'Atalanta ripartita a mille, ma in ogni caso il Napoli ha come obiettivo finire al meglio la stagione, acquisire ulteriori conoscenze e certezze - soprattutto nella pressione alta -, consolidando un progetto tecnico da far splendere poi nella prossima stagione sin dalla prima giornata. Verona e Spal, prima degli scontri diretti con Atalanta e Roma che precedono gli azzurri in classifica, sono sfide da non sbagliare e per Gattuso l'alleato sarà il turnover: il tecnico considera la rosa importante, in molti ruoli le coppie sono equivalenti e quindi ogni 3 giorni proverà a far valere la maggiore freschezza.

Il discorso però di un ampio turnover sarà rinviato alla gara successiva con la Spal, visto che il Napoli arriva alla sfida col Verona quasi una settimana dopo la finale di Coppa Italia. Gattuso quindi punterà sull'undici più rodato per provare a pareggiare la foga agonistica e l'intensità della squadra di Juric, capace di replicare l'atteggiamento dell'Atalanta del suo 'maestro' Gasperini con accoppiamenti a tutto campo uomo contro uomo. I gialloblù sono apparsi già in grande forma contro il Cagliari, soffrendo relativamente solo dopo l'espulsione di Borini, riprendendo come si erano fermati, ovvero rendendo il Bentegodi uno stadio complicatissimo dove è caduta anche la Juventus nel suo momento migliore.

LE ULTIME SUL VERONA - Juric deve fare a meno di Borini, squalificato dopo il rosso nel recupero, ma nonostante la fatica del recupero col Cagliari non ha molte possibilità di variare l'undici. Al suo posto spazio a Zaccagni, in coppia con Verre in attacco alle spalle di Di Carmine, e per il resto pochi cambi. In difesa con Rrahmani e Kumbulla si giocano un posto Gunter ed Empereur mentre a centrocampo potrebbe rifiatare Badu e lasciare spazio a Veloso in coppia con Amrabat mentre ai lati dovrebbero essere confermati Faraoni e Lazovic sostituiti nel finale contro il Cagliari.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Considerando che si gioca a quasi una settimana dalla finale e la squadra è in ottime condizioni, Gattuso dovrebbe rinviare il turnover alla gara seguente con la Spal. Tra i pali potrebbe rivedersi Ospina, in difesa è out Manolas (rimasto ad allenarsi a Castel Volturno in prospettiva Spal) e quindi confermati Maksimovic-Koulibaly in condizioni migliori. In mediana Demme è certo del posto, visto che Lobotka è rientrato in gruppo da poco, ma anche le mezzali Fabian e Zielinski restano favoriti su Allan ed Elmas mentre in attacco possibili due novità: con Insigne potrebbe esserci Politano dal primo minuto al posto di Callejon che non sa ancora se firmerà l'estensione per due mesi, ma anche Milik visto che Mertens convive con problemi muscolari.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

Ballottaggi: Gunter-Empereur 55%-45%, Veloso-Badu 51%-49%

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso

Ballottaggi: Politano-Callejon 55%-45%, Mario Rui-Hysaj 60%-40%, Milik-Mertens 55%-45%

ARBITRO: Pasqua (Tolfo-Prenna, IV: Prontera, VAR: Mariani, AVAR: Paganessi)

DOVE SEGUIRLA - Martedì 23 giugno, ore 19:30: Verona-Napoli potete seguirla in diretta televisiva su DAZN, diretta radiofonica su Radio 1 e Radio Kiss Kiss Italia ed in diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net