CdM - Lobotka, recupero lampo: probabile che sia a disposizione già col Verona

Stanislav Lobotka e Kostas Manolas sono gli unici due infortunati in casa Napoli. Il difensore greco è rientrato in gruppo già da tempo ed è a disposizione, mentre c'è qualche dubbio in più per l'ex Celta Vigo, che per ora si allena solo parzialmente con il resto della squadra. Ciononostante - si legge sul Corriere del Mezzogiorno - già per martedì sera, quando il Napoli sfiderà l'Hellas Verona, il centrocampista slovacco dovrebbe essere a disposizione.