Ultim'ora Calciomercato Napoli, Lucca via a gennaio! Non solo Varela: Manna valuta diversi profili

Il Napoli prepara una sessione invernale ricca di movimenti, tra acquisti e cessioni. Il ds Manna valuta diversi profili in caso di addio di Lorenzo Lucca.

Il Napoli si prepara a un mercato di gennaio particolarmente intenso, con la volontà di intervenire in più reparti e ridisegnare alcune pedine della rosa. Per quanto riguarda il settore offensivo, uno dei nomi finiti sotto osservazione è quello di Gustavo Varela, attaccante portoghese classe 2005 del Monza. La dirigenza azzurra ha già incontrato il suo entourage per raccogliere informazioni e valutare la fattibilità dell'operazione, ma il giovane centravanti non è l'unico profilo seguito da Giovanni Manna. Il direttore sportivo sta infatti portando avanti diverse valutazioni in vista della sessione invernale, senza limitarsi a un solo obiettivo.

Lucca in uscita, Manna studia le alternative

Le strategie per l'attacco sono strettamente legate al futuro di Lorenzo Lucca, la cui possibile partenza a gennaio in una squadra italiana rappresenta uno scenario concreto. In caso di cessione dell'attaccante, il Napoli avrebbe bisogno di individuare un sostituto e per questo sta monitorando più soluzioni sul mercato. Come riferito da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, attraverso il proprio canale YouTube, questo è il metodo di lavoro di Manna: raccogliere informazioni su diversi giocatori, valutare le opportunità e soltanto successivamente affondare il colpo sul profilo ritenuto più adatto alle esigenze della squadra.