Lang tra fischi e mercato: 8 partite per convincere Allegri o può andare come un anno fa

Noa Lang vive settimane decisive al Napoli: rapporto teso con i tifosi, futuro incerto e otto partite per convincere Allegri prima di gennaio.

Il futuro di Noa Lang al Napoli resta in bilico. L'esterno olandese sta attraversando un periodo particolare, segnato dalle tensioni con i tifosi e dalle indiscrezioni sul mercato di gennaio. Dopo i gesti rivolti alle tribune e i fischi ricevuti contro la Lazio, il calciatore ha risposto anche attraverso i social. Proprio contro i biancocelesti, però, ha offerto una delle sue migliori prestazioni stagionali, propiziando con un cross l'autogol di Pedraza. Massimiliano Allegri continuerà a puntare su di lui nelle prossime otto partite, decisive anche per valutare la sua permanenza.

Lang, futuro incerto al Napoli: intanto arriva il quarto disco d'oro

L'olandese è ora impegnato con la nazionale, attesa dalle sfide contro Grecia e Germania. Intanto, fuori dal campo, festeggia un nuovo successo musicale: il brano "Ewa Safi", realizzato con Lil' Kleine sotto il nome d'arte Noano, ha conquistato il disco d'oro, il quarto della sua carriera. Sul terreno di gioco, invece, il bilancio stagionale è di un gol e due assist in 12 presenze. Numeri che non hanno ancora convinto pienamente, nonostante lo spazio concesso da Allegri. Il rapporto complicato con una parte della tifoseria e l'avvicinarsi del mercato rendono il futuro di Lang tutt'altro che scontato. Le prossime settimane potrebbero essere determinanti.