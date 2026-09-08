Live Di Lorenzo: "Rivisti errori con l'Inter, siamo pronti! Servirà gara perfetta. Su difesa a 5 e ruolo..."

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Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza alla vigilia del match con l'Arsenal: "Questa partita arriva nel momento giusto, dopo una sconfitta è bene rigiocare subito e poi è una partita importante. Vogliamo partire bene in Champions, siamo pronti per fare una bella partita, in settimana abbiamo analizzato gli errori di questa settimana".

Come mai 5 gol subiti in 2 partite?

"Abbiamo rivisto gli errori, ripeto. So che subire 3 gol in un tempo è una cosa che non ci fa piacere, vuol dire che qualcosa abbiamo sbagliato. Sicuramente dovremo far meglio a partire da domani sera. In Champions al minimo errore le altre che sono forti ti puniscono. Servirà la partita perfetta per un grande risultato".

Allegri vi chiede qualcosa in particolare?

"Di essere più aggressivi, di coprire più palla quando è degli avversari. Nelle prime partite la gamba non è al top e lavoriamo anche su questo aspetto per migliorare. Dobbiamo far fatica e cercare di difendere tutti insieme per gestire anche meglio i momenti della partita e capire meglio quello che accade. Dobbiamo anche imparare a difenderci col pallone".

Domani servirà più cuore o coraggio?

"Affrontiamo una squadra forte, sarà una sfida importante e stimolante per vedere il nostro livello in una competizione importante dove vogliamo far meglio dello scorso anno".

Su cosa state lavorando?

"Non siamo al top e fa molto caldo, anche se non è un alibi, però ha inciso. Lavoriamo su tutto, possesso e non possesso".

Differenze anche tattiche col passato?

"Inutile fare paragoni col passato, abbiamo iniziato un nuovo percorso e piano piano entreremo nelle idee di Allegri e in quello che vuole da noi. Cercheremo di seguire il credo di un allenatore esperto come lui".

Difesa a cinque, vi allenate anche in settimana così? E preferisci braccetto o esterno con una linea a tre?

"Proviamo alternative in settimana perché ormai le partite si dividono in più fasi e bisogna saper far più cose. E per il mio ruolo è indifferente"