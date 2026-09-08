Ultim'ora Doppia assenza per l'allenamento pre-Arsenal: le ultime da Castel Volturno

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Le buone notizie tardano ad arrivare in casa Napoli alla vigilia dell'esordio stagionale in Champions League contro l'Arsenal. Oltre alle note e pesanti defezioni di Scott McTominay e Alessandro Buongiorno, la seduta di allenamento mattutina svolta a Castel Volturno ha fatto registrare una doppia assenza dal campo. Sia David Neres che André-Frank Zambo Anguissa non hanno preso parte al lavoro sul campo con i compagni.

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