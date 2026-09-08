Ultim'ora

Doppia assenza per l'allenamento pre-Arsenal: le ultime da Castel Volturno

Doppia assenza per l'allenamento pre-Arsenal: le ultime da Castel VolturnoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:40In primo piano
di Fabio Tarantino
fonte da Castel Volturno, Giovanni Annunziata

Le buone notizie tardano ad arrivare in casa Napoli alla vigilia dell'esordio stagionale in Champions League contro l'Arsenal. Oltre alle note e pesanti defezioni di Scott McTominay e Alessandro Buongiorno, la seduta di allenamento mattutina svolta a Castel Volturno ha fatto registrare una doppia assenza dal campo. Sia David Neres che André-Frank Zambo Anguissa non hanno preso parte al lavoro sul campo con i compagni.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android) per tutte le funzioni extra dal palinsesto ai podcast. Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o con le app sulle nuove Smart Tv Android ed LG.