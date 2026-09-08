McTominay, oggi l'operazione: svelati i tempi di recupero
In casa Napoli scatta l'ora di Scott McTominay. Nella giornata odierna il centrocampista scozzese si sottoporrà in Inghilterra alla prevista procedura di correzione mediante ablazione a campo pulsato (PFA) per risolvere la lieve aritmia benigna emersa dopo la sfida contro il Como. Un intervento mininvasivo programmato per eliminare alla radice il disturbo e permettere al calciatore di riprendere in totale sicurezza l'attività agonistica ad alti livelli. Lo scrive il Cds oggi in edicola.
Il piano di Manna e la tabella di marcia: 28 giorni per l'idoneità
A tracciare la precisa tabella di marcia del rientro ci ha pensato il direttore sportivo Giovanni Manna nel pre-partita della sfida contro l'Inter. Come spiegato dal dirigente azzurro, le tempistiche si attestano a 28 giorni totali dovuti all'iter farmacologico, che impone l'uso di anticoagulanti non compatibili con l'idoneità immediata. L'atleta osserverà due settimane di riposo per poi passare all'attività sul campo senza contatto. Una strategia calcolata per sfruttare al meglio la finestra della sosta e riaverlo al 100% per il ciclo di ottobre.
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