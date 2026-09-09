Tuttonapoli Napoli-Arsenal, probabili formazioni: spazio a De Bruyne e Gilmour, le scelte di Allegri

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Napoli-Arsenal, probabili formazioni: De Bruyne verso una maglia da titolare, dubbi sulle fasce per Max Allegri ed emergenza difensiva per Mikel Arteta

Il Napoli si prepara al debutto nella league phase di Champions League: mercoledì 9 settembre alle ore 21:00 gli azzurri ospiteranno l’Arsenal allo Stadio Diego Armando Maradona. La squadra di Massimiliano Allegri deve reagire alle sconfitte consecutive contro Como e Inter, mentre i campioni d’Inghilterra sono a punteggio pieno in Premier League.

Come arriva il Napoli: due sconfitte consecutive, Allegri prepara alcuni cambi

Dopo la vittoria per 2-0 sul campo del Genoa, il Napoli ha perso al Maradona contro il Como e a San Siro contro l’Inter. La sconfitta per 3-2 contro i nerazzurri ha lasciato grande amarezza: gli azzurri erano avanti di due reti, prima di subire la rimonta nel finale. Allegri dovrebbe confermare il 4-3-3, inserendo però forze fresche in vista del debutto europeo. De Bruyne e Gilmour avranno spazio per sostituire gli indisponibili McTominay e Anguissa, mentre Olivera insidia Spinazzola.

Come arriva l’Arsenal: percorso perfetto e rimonta contro il Chelsea

L’Arsenal ha cominciato la stagione conquistando il Community Shield e vincendo tutte le prime tre giornate di Premier League. Dopo i successi contro Newcastle e Aston Villa, la formazione di Arteta ha superato anche il Chelsea per 2-1 in rimonta, confermando solidità e capacità di reagire alle difficoltà. I dubbi riguardano soprattutto la difesa: Saliba è indisponibile, mentre Timber e Mosquera restano in forte dubbio. Konsa dovrebbe quindi affiancare Gabriel Magalhães, con White e uno tra Hincapié e Calafiori sulle corsie.

Le ultime sul Napoli: ai box Anguissa, Allegri lancia Gilmour

Alex Meret sarà confermato tra i pali, protetto da Di Lorenzo, Rrahmani e Rafa Marin, sulla sinistra Olivera è favorito su Spinazzola. A centrocampo è finito ai box Anguissa, così Allegri decide di lanciare Gilmour insieme a Lobotka e De Bruyne, con Vergara pronto a subentrare a gara in corso. In attacco Hojlund è il riferimento centrale, ai suoi lati pronti Politano e Alisson Santos.

Le ultime sull’Arsenal: novità Guimaraes, niente Gyokeres

Arteta ripartirà da Raya in porta e in difesa dovrebbe confermare White, Gabriel Magalhães, Konsa e Calafiori, quest'ultimo ancora in vantaggio su Hincapié. In mediana Rice sarà affiancato da Bruno Guimarães, che ha scavalcato Zubimendi nel ballotaggio. Odegaard agirà alle spalle di Havertz, con Saka e Tzolis sulle corsie offensive; niente maglia quindi per Gyokeres, che dovrebbe essere un'alternativa a gara in corso.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Alisson Santos. Allenatore: Massimiliano Allegri

Ballottaggi: Olivera-Spinazzola 55-45%, De Bruyne-Vergara 60-40%, Alisson-Lang 60-40%

Indisponibili: Buongiorno, Marianucci, McTominay, Anguissa, Giovane (fuori lista)

ARSENAL (4-2-3-1) probabile formazione: Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Bruno Guimaraes, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz. Allenatore: Mikel Arteta

Ballottaggi: Calafiori-Hincapié 55-45%, Guimaraes-Zubimendi 55-45%, Havertz-Gyokeres 60-40%

Indisponibili: Saliba, Timber (in dubbio), Mosquera (in dubbio)

Le statistiche chiave

Napoli e Arsenal si sono affrontati quattro volte nelle competizioni europee: il bilancio è di tre vittorie inglesi e un successo azzurro. L’unica affermazione del Napoli risale alla Champions League 2013/14, quando la squadra partenopea vinse 2-0 al San Paolo. I Gunners si sono invece imposti in entrambe le partite dei quarti di Europa League 2018/19, mantenendo la porta inviolata. Il Napoli ha perso soltanto tre delle 13 partite casalinghe disputate contro avversarie inglesi nelle principali competizioni UEFA, ottenendo otto vittorie e due pareggi. L’Arsenal, invece, ha vinto una sola delle ultime sei trasferte europee contro squadre italiane e non ha segnato in cinque di queste gare. I londinesi, finalisti nella scorsa Champions League, non hanno subito sconfitte nei tempi regolamentari o supplementari durante l’intera edizione 2025/26.

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