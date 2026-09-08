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McTominay è stato operato: gli aggiornamenti sui tempi di recupero

McTominay è stato operato: gli aggiornamenti sui tempi di recuperoTuttoNapoli.net
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di Fabio Tarantino

Nel corso della mattinata, come previsto, Scott McTominay ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital. L'intervento è perfettamente riuscito. McTominay osserverà un periodo di riposo di circa due settimane prima di riprendere gli allenamenti.