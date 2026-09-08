Ultim'ora Anguissa-Neres out con l'Arsenal? Sky: "Nuovo modulo e Gilmour dall'inizio"

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Verso Napoli-Arsenal: notte da leoni al Maradona tra trappole tattiche ed emergenza

La Champions League riapre le sue porte allo stadio "Diego Armando Maradona" per la prima giornata d'Europa, mettendo di fronte il Napoli di Massimiliano Allegri e l'Arsenal vicecampione guidato da Mikel Arteta. Una sfida che si preannuncia incandescente, dove la spinta dei sessantamila di Fuorigrotta rappresenta l'arma in più per azzerare le distanze con la ricca Premier League. Alla sua 101ª panchina nella massima competizione europea, Allegri ritrova i Gunners a distanza di quattordici anni dai memorabili incroci ai tempi del Milan, forte di un bilancio in perfetta parità e con la ferma intenzione di far valere la legge di casa contro le formazioni d'oltremanica.

La chiave tattica: rebus modulo e la prima da titolare per De Bruyne

L'ultima vigilia azzurra è stata segnata dal lavoro differenziato svolto al mattino da Frank Anguissa e David Neres. Le loro condizioni impongono la massima cautela e spingono il tecnico livornese a vagliare una soluzione alternativa al consueto 4-3-3: un 4-2-3-1 più solido e protettivo con Gilmour magari accanto a Lobotka. Lo riporta Sky Sport.

Probabile formazione (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín, Olivera; Lobotka, Gilmour; Politano, De Bruyne, Alisson Santos; Højlund