Allegri cambia il Napoli, rivoluzione a centrocampo? Almeno 3 novità

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Napoli, idee cambi per l'Arsenal: De Bruyne scalda i motori, Gilmour e Olivera prenotano una maglia

In vista dell'imminente e delicatissimo impegno di Champions League contro l'Arsenal, Massimiliano Allegri valuta diverse novità nella formazione titolare rispetto all'undici visto in campionato. La modifica più attesa riguarda la trequarti, dove Kevin De Bruyne appare destinato a rilevare il giovane Antonio Vergara dal primo minuto per garantire esperienza e qualità internazionale. Ma le rotazioni del tecnico livornese potrebbero non fermarsi qui, coinvolgendo sia il cuore del centrocampo sia le corsie esterne per gestire le energie in un calendario sempre più fitto.

In regia spunta l'ipotesi Gilmour, a sinistra torna Olivera

A centrocampo prende quota la candidatura di Billy Gilmour in regia per concedere un turno di riposo a Stanislav Lobotka, garantendo comunque geometrie e dinamismo al reparto. Sulla fascia sinistra, invece, è pronto il consueto e collaudato cambio: dopo le due maglie da titolare collezionate da Leonardo Spinazzola contro Genoa e Inter, Mathias Olivera si candida con forza per ritrovare dal primo minuto quella corsia mancina già presidiata nella sfida continentale contro il Como. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.