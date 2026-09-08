Il Maradona non è ancora sold out per l'Arsenal: il dato della prevendita

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Notte di gala al Maradona: per il debutto contro l'Arsenal già staccati 42mila tagliandi

Si accendono i riflettori della Champions League allo stadio Diego Armando Maradona per l'esordio continentale del Napoli di Massimiliano Allegri. L'atmosfera delle grandi occasioni accompagnerà la sfida contro l'Arsenal, compagine campione d'Inghilterra in carica e fresca finalista dell'ultima edizione della massima competizione europea. La risposta del pubblico partenopeo è stata finora consistente: sono infatti circa 42.000 i biglietti già venduti per l'evento, un dato che comprende i sottoscrittori dell'abbonamento con formula "Full" e i sostenitori che si sono assicurati il posto in prevendita singola. Lo riporta il Cds oggi in edicola.

Attesi 1.500 inglesi nel settore ospiti, corsa agli ultimi biglietti

A completare la cornice del Maradona contribuisce la presenza dei sostenitori britannici, con circa 1.500 tifosi dei Gunners pronti a occupare il settore ospiti nell'impianto flegreo. Nonostante la risposta massiccia della piazza e il fascino dell'incrocio internazionale, la società non registra ancora il tutto esaurito a poche ore dal fischio d'inizio. Le ultime ore di prevendita decideranno se gli spalti potranno toccare la capienza massima per spingere gli azzurri al debutto nel nuovo girone continentale.