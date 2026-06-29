Spinazzola dopo il rinnovo: "Che felicità! Il mio desiderio è sempre stato restare qui"
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Leonardo Spinazzola rinnova fino al 2028. Annuncio da parte del club azzurro che dunque ha blindato l'esterno azzurro che aveva il contratto in scadenza.
Il futuro di Leonardo Spinazzola sarà ancora a tinte azzurre. Il Napoli ha ufficializzato il prolungamento del contratto dell'esterno fino al 30 giugno 2028, blindando uno dei protagonisti delle ultime stagioni. Attraverso i canali social del club, Spinazzola ha espresso tutta la sua soddisfazione per il rinnovo:
"Provo una grandissima emozione e un'immensa felicità nel proseguire la mia avventura con la maglia del Napoli. Il mio desiderio è sempre stato quello di restare qui: ora non vedo l'ora di ricominciare. Ringrazio i tifosi per tutto ciò che hanno trasmesso a me e alla mia famiglia. Spero di ricompensarli ancora una volta in campo".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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