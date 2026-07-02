Lukaku trascina il Belgio: "Forse mi ha aiutato mio padre. Rigore? Ecco perché l'ho lasciato a Tielemans"

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Lukaku commenta la rimonta del Belgio contro il Senegal ai Mondiali 2026: il gol decisivo, il retroscena sul rigore lasciato a Tielemans.

Romelu Lukaku segna il suo secondo gol ai Mondiali e apre l'incredibile rimonta del Belgio che ribalta ai supplementari il Senegal 3-2. Al termine del sedicesimo di finale, il centravanti belga del Napoli è intervenuto ai microfoni della Fifa: "Siamo stanchi dopo una partita come questa. È stato un match veramente intenso, però abbiamo messo in campo lo spirito che sapevo avessimo. Te lo dico: abbiamo avuto gli attributi e questo è ciò che conta."

Per lunghi tratti non siete riusciti a entrare in partita. "Sì, questo ci ha messo in difficoltà perché siamo rimasti bassi, troppo indietro. Ma alla fine abbiamo mostrato carattere e questo conta. In partite così serve carattere perché il Senegal è una delle migliori del torneo. Tecnicamente, fisicamente e tatticamente è stato davvero difficile affrontarla. Però, quando abbiamo messo intensità nella pressione e siamo arrivati sulle seconde palle, è venuto fuori lo spirito della squadra."

E tu sei stato ancora una volta decisivo, segnando all'86'. "Eh, forse mi ha aiutato mio padre."

Poi c'è stata la doppietta di Yuri Tielemans. Sul rigore cos'è successo? All'inizio volevi calciarlo tu? "Sì. Sai, mentalmente penso ancora agli errori recenti, ripenso a quei momenti difficili e ho preferito che calciasse Yuri Tielemans. Non è una questione personale: è la squadra che deve vincere e, visto che mentalmente la situazione è questa, era meglio che tirasse lui."

Quanto può essere importante questa vittoria per il vostro cammino al Mondiale? "Sono le partite di cui abbiamo bisogno. Vittorie come questa ci aiutano a rialzarci e a unire ancora di più il gruppo. Abbiamo già un gruppo unito, però successi così ci danno una grande spinta".