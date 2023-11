ADL ha pagato Osimhen per più di una stagione senza averlo a disposizione

Da quando veste la maglia del Napoli Victor Osimhen ha già saltato 55 partite per infortunio. La previsione sale a 58 gare considerando le prossime tre

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Da quando veste la maglia del Napoli, Victor Osimhen ha già saltato 55 partite per infortunio. La previsione sale a 58 gare considerando le prossime tre che comunque non giocherà contro Salernitana, Union Berlino ed Empoli. Con 3 gare saltate per squalifica, il totale complessivo alla prossima sosta è di 61 assenze in tre stagioni (la quarta è cominciata da due mesi).

61 partite sono tantissime per un giocatore con stipendio netto da cinque milioni all'anno. Il Napoli, di fatto, ha pagato più di un anno d'ingaggio a Osimhen senza poter contare su di lui ricordando che una stagione in media ha circa 50 partite all'anno tra campionato e coppe.

Osimhen è recidivo agli infortuni: secondo il riepilogo di Transfermarkt, il primo a novembre con il problema alla spalle in nazionale. Restò fermo 15 partite. Poi ne saltò 6 per il Covid e ancora 3 per un infortunio alla testa nel febbraio del 2021 e ancora 2 per uno stiramento al polpaccio a ottobre dello stesso anno. Poco dopo per la frattura dello zigomo contro l'Inter per lo scontro con Skriniar restò fermo 12 partite e ne saltò altre due sempre nella stagione 2021/22 per Covid. Lo scorso anno andò ko col Liverpool: out 7 partite. Out anche in primavera per 4 gare per infortunio agli adduttori. L'ultimo ko in nazionale: per ora 3 gare saltate per l'infortunio al bicipite femorale.

Per un totale di 58 partite incluse le prossime 3. In aggiunta agli infortuni anche 3 gare saltate per squalifica. Il totale complessivo? 61 partite. Tante, troppe. In attesa di capire se davvero tornerà subito dopo la sosta e ricordando che a gennaio andrà in Coppa d'Africa e quindi salterà sicuramente altre partite. Valutazioni in corso anche per i club che vorranno puntare su di lui in futuro.