ADL ha scelto Qualiano, CdM: "Nuovo centro sportivo e stadio per la Primavera"

La nuova casa del Napoli a Qualiano, arrivano conferme dopo le parole del Sindaco Raffaele De Leonardis: “Apprendiamo con piacere che la notizia venga da fonti vicine al Calcio Napoli e non da ambienti vicini alla nostra amministrazione per questione di serietà e rispetto dei ruoli. Sappiamo che negli ultimi mesi ha visionato diversi terreni e varie location e leggo che è stato colpito da una zona a noi vicina". A trattare la questione è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Al momento l'ipotesi Qualiano è la più accreditata, quella che convince di più il presidente De Laurentiis ma non c'è una strada già ufficialmente intrapresa, le parti sono ancora nella fase dell'interlocuzione e delle valutazioni approfondite" scrive il quotidiano che spiega come nelle idee di De Laurentiis ci sarebbe la costruzione del centro sportivo e di uno stadio per ospitare le partite della primavera in Youth League.