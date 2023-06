Ag. Elmas: “Vedremo se nuovo tecnico ci punta perché ha richieste da Premier, Liga e Bundes”

George Gardi, agente di Elmas, ha parlato del futuro del suo assistito in una diretta social con il giornalista Fabrizio Romano

George Gardi, agente di Elmas, ha parlato del futuro del suo assistito in una diretta social con il giornalista Fabrizio Romano: "Penso che Elmas sia un po' sottovalutato nonostante abbia tanta esperienza pur essendo giovane. E' un Nazionale e gioca da quattro stagioni ad alto livello. C'è tanto interesse su di lui perché è duttile, ha personalità e un grande futuro. Col nuovo allenatore del Napoli ci saranno delle valutazioni e si capirà cosa fare, in caso di partenza troveremo delle soluzioni dato che, come detto, Elmas piace in Inghilterra, in Spagna e in Bundesliga".