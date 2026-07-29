Agenti di Theo Hernandez l'hanno offerto al Napoli: la reazione di Manna

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Secondo quanto riportato da Tuttosport, Theo Hernandez starebbe cercando una nuova opportunità per rilanciare la propria carriera e avrebbe manifestato la disponibilità a tornare in Serie A, proponendosi sia al Napoli che alla Juventus. Il terzino francese, reduce da una stagione complicata, ritiene di poter ancora esprimersi ad altissimi livelli e punta a rientrare in un top club europeo. In quest'ottica, il suo agente Manuel García Quilón avrebbe avviato i primi contatti con le due società italiane, facendo sapere che il giocatore è pronto a valutare un ritorno nel nostro campionato alle condizioni giuste.

Theo Hernandez si è offerto al Napoli

Tra i dirigenti contattati ci sarebbe anche Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli. Al momento, però, non sarebbero arrivate aperture concrete da parte del club azzurro. Una situazione analoga riguarderebbe anche la Juventus. Sempre secondo il quotidiano, l'ostacolo principale resta quello economico: l'ingaggio del classe 1997 è considerato molto elevato per gli standard della Serie