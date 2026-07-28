Calciomercato Napoli, Lindstrom ai saluti: affare in chiusura con lo Schalke
Il futuro di Jesper Lindstrom sembra ormai lontano da Napoli. Il fantasista danese classe 2000 è infatti vicino allo Schalke 04, con il club tedesco che sarebbe in fase avanzata nella trattativa per assicurarsi il giocatore. Lindstrom era arrivato in azzurro dall'Eintracht Francoforte per una cifra intorno ai 25 milioni di euro, ma ora si prepara a una nuova esperienza.
Allegri lo ha valutato a Dimaro, ora Lindstrom è vicino alla cessione
Durante il ritiro di Dimaro, Massimiliano Allegri ha osservato da vicino il classe 2000, provando anche a impiegarlo nel ruolo di mezzala per valutarne caratteristiche, duttilità e possibili soluzioni tattiche. Nonostante i tentativi del tecnico di inserirlo nelle proprie idee di gioco, però, il futuro del danese sembra ormai indirizzato verso l'addio: lo Schalke 04 - riferisce Sky - è vicino alla chiusura dell'operazione e Lindstrom potrebbe presto lasciare il Napoli.
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