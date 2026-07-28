Podcast Napoli Basket, Ramsey è vicinissimo! Unico ostacolo la Summer League NBA

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Il giornalista Fabio Esposito fa il punto sul mercato del Napoli Basket: Ramsey vicino, roster quasi completo e obiettivo playoff ed EuroCup.

Il ritorno del Napoli Basket in Europa rappresenta un momento storico per la società e per tutto il movimento cestistico cittadino. A fare il punto sul mercato il giornalista Fabio Esposito, conduttore di Tutto Basket Napoli sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Il Napoli Basket sta costruendo una squadra molto ambiziosa. A che punto è il mercato e quanto è vicino il colpo Jamaius Ramsey?

"Il Napoli è molto vicino all'acquisizione delle prestazioni di Jamaius Ramsey, ex capocannoniere della LBA nella scorsa stagione con Trieste. Tra l'altro ha disputato grandissime partite proprio contro il Napoli, sia all'andata sia al ritorno. È una combo guard fortissima e, se il Napoli riuscisse a strapparlo alla concorrenza di alcuni club europei, metterebbe a segno un colpo davvero straordinario. In questo momento il Napoli ha già chiuso anche per il playmaker Jeff Dowtin, ex Maccabi Tel Aviv, con alle spalle anche una discreta carriera NBA e una stagione importante con i Philadelphia 76ers. La società sta completando il mosaico da mettere a disposizione di coach Jasmin Repeša. Con Ramsey si potrebbe praticamente chiudere il roster, al quale mancherebbero soltanto un lungo e un altro giocatore da panchina."

La stagione inizierà il 29 settembre. Il Napoli è in anticipo rispetto ai tempi?

"Sì, normalmente si tende a chiudere il roster prima della partenza per il ritiro precampionato, quindi entro agosto. Altrimenti si rischia di doversi accontentare delle terze scelte. È vero che anche a settembre si possono chiudere operazioni importanti. L'anno scorso Napoli ha preso Naz Mitrou-Long proprio a settembre, anche se la trattativa andava avanti da luglio. In passato sono arrivati nello stesso periodo anche Tyler Ennis e Jaka Pullen, protagonisti della vittoria della Coppa Italia. Quest'anno, però, dovendo affrontare sia il campionato sia l'EuroCup, coach Repeša ha chiesto di avere tutto il gruppo a disposizione fin dall'inizio per lavorare sui sistemi di gioco e amalgamare la squadra."

Quali sono gli obiettivi della nuova stagione?

"L'obiettivo è sicuramente raggiungere i playoff, traguardo che l'anno scorso non siamo riusciti a centrare nonostante fosse stato dichiarato dalla società. Inoltre il Napoli vuole fare molto bene anche in EuroCup, che rappresenta il primo livello europeo per il club. Per fare un paragone con il calcio, l'EuroCup equivale all'Europa League. Il girone sarà impegnativo ma alla nostra portata. Affronteremo i campioni in carica del Bourg-en-Bresse, il Budućnost Podgorica e lo Śląsk Wrocław. Per affrontare il doppio impegno Repeša ha chiesto un roster di 12-13 giocatori, così da poter distribuire le rotazioni e affrontare al meglio entrambe le competizioni."

Quanto è cambiata la squadra rispetto alla passata stagione?

"Sono rimasti i due centri titolari, Willy Caruso e Leonardo Totè, oltre ad Alejandro Pajola, che ha disputato un ottimo finale di stagione quando Repeša gli ha concesso maggiore spazio. Per il resto è cambiato praticamente tutto. Sono arrivati Marco Spissu, che vanta una lunga esperienza in Nazionale e nell'ultima stagione ha giocato in Spagna con il Saragozza, John Petrucelli, già allenato da Repeša a Trapani e reduce dall'esperienza al Galatasaray, il giovane Iachi Moschi, macedone di formazione italiana, e Zach Seljaas, ala americana proveniente dall'ASVEL Villeurbanne, dove ha disputato anche l'Eurolega."

Ramsey rappresenterebbe il colpo simbolo del mercato?

"Sicuramente sarebbe il colpo più importante messo a segno fino a questo momento. Secondo me ci siamo quasi. L'unico dubbio riguarda la Summer League NBA, che Ramsey ha disputato con i Denver Nuggets. Lì i giocatori cercano di conquistare un contratto NBA, in particolare un two-way contract. Al momento, però, Denver non sembra intenzionata a puntare su di lui. Tra i club europei il Napoli è quello che ha presentato l'offerta migliore. Il giocatore sarebbe contento di venire, Repeša ha già parlato con lui e ha ricevuto la sua disponibilità. I contratti sono pronti: bisogna solo attendere la decisione definitiva legata alla possibilità di un contratto NBA."

Quanto conta il progetto della nuova arena nella crescita del Napoli Basket?

"È fondamentale. Si tratta di un progetto triennale strettamente legato alla realizzazione della nuova arena. Sarà proprio la nuova struttura a fare la differenza, consentendo al Napoli di compiere un salto di qualità e di competere stabilmente ad alti livelli anche in ambito internazionale. L'obiettivo dei prossimi tre anni è alzare il livello della squadra, raggiungere i playoff, disputare una buona EuroCup, valorizzare il brand e, parallelamente, realizzare la nuova arena da 12 mila posti prevista nell'area dell'ex Mario Argento. Quest'anno è stato raddoppiato il budget e potrebbe rappresentare il primo vero anno della crescita del progetto."

Che risposta sta arrivando dai tifosi?

"C'è un'attesa molto forte. Tantissimi tifosi stanno rinnovando l'abbonamento e molti vogliono seguirci in entrambe le competizioni. C'è tanto fermento, tanta curiosità per il completamento del roster e per vedere la squadra all'opera. A Napoli c'è davvero tanta voglia di basket e di tornare a competere ad alti livelli."