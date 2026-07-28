Nuovo corso Italia, ADL saluta Mancini e Ranieri: "Un grande in bocca al lupo"
Dopo l'ufficializzazione del nuovo assetto della Nazionale italiana, anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto esprimere pubblicamente il proprio sostegno ai nuovi vertici tecnici della FIGC. Attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo X, il patron azzurro ha rivolto un pensiero sia al nuovo commissario tecnico Roberto Mancini sia al direttore tecnico Claudio Ranieri.
Il messaggio di De Laurentiis
"A Roberto Mancini un grande in bocca al lupo per essere ritornato alla guida dell’Italia. E un in bocca al lupo anche a Claudio Ranieri come nuovo Direttore Tecnico della Federazione".
A Roberto Mancini un grande in bocca al lupo per essere ritornato alla guida dell’Italia. E un in bocca al lupo anche a Claudio Ranieri come nuovo Direttore Tecnico della Federazione.— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) July 28, 2026
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