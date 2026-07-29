La missione rilancio di Allegri: Lang verso la conferma

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Noa Lang è chiamato a conquistare Massimiliano Allegri e a diventare uno dei protagonisti del nuovo Napoli

Noa Lang è chiamato a conquistare Massimiliano Allegri e a diventare uno dei protagonisti del nuovo Napoli. Secondo quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese è intenzionato a proseguire con il 4-3-3, un sistema di gioco che potrebbe valorizzare al massimo le caratteristiche dell'esterno olandese. Come si legge in un passaggio del quotidiano, "Allegri sta andando di 4-3-3, gli piace, vuole sfruttarlo ancora in una città che in quel modello di calcio si sente a proprio agio". Un contesto tattico che sembra adattarsi perfettamente alle qualità di Lang, descritto come un giocatore dal "talento palpabile a prima vista".

Napoli, Allegri aspetta Lang: punta sul rilancio dell'esterno olandese

La Rosea sottolinea però anche alcuni aspetti sui quali il calciatore dovrà crescere. Nell'articolo si legge infatti che "Lang ha la tendenza quasi naturale ad assicurare il sistema, i movimenti e pure la sua natura un po' naïf, forse con tendenza all'individualismo. Ha 27 anni, si direbbe che sta nel pieno della maturità, e comunque si trova dinanzi a un bivio", scrive il quotidiano, accomunando la sua situazione a quella di Rafa Marín.

Infine, il giornale evidenzia anche l'aspetto economico dell'investimento fatto dal club azzurro con Lang e lo stesso Marin: "Nel bagagliaio di questo biennio che hanno alle proprie spalle, ci sono una quarantina di milioni che il Napoli non vorrebbe bruciare".