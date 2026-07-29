Ritiro Castel di Sangro, il Napoli posticipa la partenza: il motivo

Ritiro Castel di Sangro, il Napoli posticipa la partenza: il motivoTuttoNapoli.net
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di Arturo Minervini
Gli esami saranno svolti presso il centro sportivo di Castel Volturno

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli ha modificato il programma della partenza per il secondo ritiro estivo di Castel di Sangro. La squadra di Massimiliano Allegri raggiungerà l'Abruzzo nel pomeriggio di domani, e non più in mattinata come inizialmente previsto. Il cambio di programma è legato alla necessità di completare una serie di test atletici che coinvolgeranno tutti i calciatori convocati.

Castel Di Sangro, il Napoli ritarda la partenza per il secondo ritiro

Gli esami saranno svolti presso il centro sportivo di Castel Volturno. Soltanto al termine delle verifiche il gruppo partirà alla volta di Castel di Sangro, dove da venerdì 31 luglio fino al 13 agosto proseguirà la preparazione estiva allo stadio Teofilo Patini.