Ritiro Castel di Sangro, il Napoli posticipa la partenza: il motivo
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Gli esami saranno svolti presso il centro sportivo di Castel Volturno
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli ha modificato il programma della partenza per il secondo ritiro estivo di Castel di Sangro. La squadra di Massimiliano Allegri raggiungerà l'Abruzzo nel pomeriggio di domani, e non più in mattinata come inizialmente previsto. Il cambio di programma è legato alla necessità di completare una serie di test atletici che coinvolgeranno tutti i calciatori convocati.
Castel Di Sangro, il Napoli ritarda la partenza per il secondo ritiro
Gli esami saranno svolti presso il centro sportivo di Castel Volturno. Soltanto al termine delle verifiche il gruppo partirà alla volta di Castel di Sangro, dove da venerdì 31 luglio fino al 13 agosto proseguirà la preparazione estiva allo stadio Teofilo Patini.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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