Centenario, Bianchini: "Festa con tanti ospiti per celebrare città e club. Careca-Neres, stiamo creando le coppie"

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Tommaso Bianchini presenta il programma del Centenario del Napoli: processione azzurra, spettacoli, ospiti e festa diffusa.

Tommaso Bianchini, Direttore Generale - Area Business di SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "

Sabato 1° agosto prenderanno il via le celebrazioni del Centenario del Napoli. La Processione Azzurra avrà anche un importante valore culturale e coinvolgerà tutta la città. Che significato ha questo evento?

"Assolutamente sì. Napoli sta vivendo un momento storico, è stata eccellenza in tantissime cose in momenti diversi, ma raramente come oggi i pianeti si sono allineati in questo modo. In questi cento anni Napoli spesso è stata rappresentata dagli occhi degli altri, di chi la vedeva da fuori, spesso con ammirazione. Ma il centenario del club è il momento in cui ci riappropriamo del nostro sguardo: quindi non più come il mondo vede Napoli, ma come Napoli vede il mondo, visto che oggi Napoli è il centro del mondo. Abbiamo già detto che la storia del club è questa: il popolo azzurro ha scelto il 1° agosto come data simbolica e per questo il festeggiamento partirà proprio da sabato per poi andare avanti per tutto il resto della stagione. Il nostro obiettivo è rappresentare il centenario come un manifesto culturale, in cui il Napoli diventa il primo ambasciatore di Napoli ed è un veicolo di trasmissione del miglior momento che la città sta vivendo nella sua storia. Vogliamo quindi celebrare la millenaria storia e tradizione di Napoli e per questo punteremo su quattro elementi principali: il primo è celebrare la tradizione del popolo, quindi della città e della regione che ci ospita; il secondo è celebrare la musica; il terzo è celebrare il teatro e il cinema, che sono elementi fondamentali della città stessa; infine la nostra attività sportiva. Questo sarà un evento diffuso, aperto e collettivo ed è stato coorganizzato con il Comune e con la Regione, che ringrazio, oltre al fondamentale supporto della Questura e della Prefettura, per far sì che sia una lunga notte di festa in sicurezza, come già avvenuto per la celebrazione dello scudetto e per la successiva parata."

Come sarà strutturata la serata e cosa vedranno i tifosi lungo il percorso della Processione Azzurra?

"Avremo quattro momenti fondamentali che partiranno alle 19.26, un orario simbolico che richiama il 1926-2026, il centenario del Napoli. Si parte da Piazza Carità e la processione accompagnerà cittadini e visitatori fino a Piazza del Plebiscito, attraversando i simboli che hanno costruito l'identità di Napoli. Avremo sette quadri musicali, cinque quadri artistici, 400 artisti coinvolti nella processione, 100 bambini, 200 musicisti e 100 attori. Sarà veramente uno spettacolo importante e tutti i cittadini, i tifosi del Napoli e non solo, sono invitati a seguire questo percorso di circa due chilometri che accompagnerà il pubblico fino all'ingresso in Piazza del Plebiscito, previsto intorno alle 20.26. In quell'ora ripercorreremo cento anni di storia e poi, in Piazza del Plebiscito, inizierà il secondo grande momento della serata."

Come si potrà partecipare allo spettacolo di Piazza del Plebiscito?

"Ci tengo a precisare che la serata del Napoli è un evento diffuso e collettivo e per questo motivo abbiamo scelto di iniziare con la processione, in modo che migliaia di persone possano seguirla da Piazza Carità a Piazza del Plebiscito. Il secondo momento sarà proprio in Piazza del Plebiscito, dove ci sarà uno spettacolo di circa un'ora e mezza. Avremo Serena Autieri e Alessandro Siani a presentare, vari ospiti, tra cui Andrea Sannino e altri che adesso ovviamente non vi spoilero."

Può anticiparci qualche altro ospite della serata?

"Il momento di maggiore emozione sarà sicuramente l'incontro tra il passato e il presente del club. Abbiamo con orgoglio raggiunto un accordo con Napoli Legends, che ringrazio nella persona del presidente Riccardi. Avremo oltre venti leggende del Napoli che incontreranno una delegazione degli attuali calciatori. Avremo Di Lorenzo con Bruscolotti, Vergara con Hamsik, McTominay con Alemao, Neres con Careca. Ci stiamo divertendo a creare queste coppie che poi interagiranno sul palco. Lo spettacolo sarà intervallato da momenti di musica e teatro, perché Napoli è un teatro nazionale aperto e ormai da qualche stagione la raccontiamo così. Avremo anche Salvatore Esposito, Marco D'Amore, Maurizio De Giovanni e Cristiana Dell'Anna. Tanti ospiti che verranno a omaggiare noi, ma soprattutto la città di Napoli."

Come funzionerà l'accesso in Piazza del Plebiscito?

"Per gestire in modo ottimale i flussi di persone e ottemperare alle normative vigenti in materia di safety e security, per accedere in piazza sarà necessario accreditarsi attraverso un portale che metteremo online domani alle ore 15. Gli accrediti saranno assolutamente gratuiti e ogni utente potrà scaricare due titoli di accesso. Da domani alle 15 partirà quindi questa procedura e gli utenti, una volta arrivati in Piazza del Plebiscito, mostreranno il QR Code scaricato."

Oltre allo spettacolo in Piazza del Plebiscito, cos'altro è previsto nel corso della serata?

"In contemporanea, per rendere la festa il più diffusa possibile, abbiamo stretto un accordo con il Pizza Village che realizzerà un'edizione speciale dedicata al Centenario. Tutto sarà gratuito: dalla pizza Margherita alle bevande, grazie ai nostri sponsor. Dalle 20 fino al termine della serata ci sarà un maxischermo in Piazza Municipio che trasmetterà in diretta tutto ciò che accadrà in Piazza del Plebiscito. Dalle 22.30 partirà la Notte Azzurra, un grande light show con videoproiezioni artistiche e fuochi d'artificio che trasformeranno il cuore di Napoli in un omaggio ai cento anni del club. Le proiezioni interesseranno Palazzo Reale, Maschio Angioino, Palazzo San Giacomo, Castel dell'Ovo e Castel Sant'Elmo. Ci sarà inoltre uno spettacolo pirotecnico sia in Piazza del Plebiscito sia a Castel dell'Ovo, così da permettere a tutta la città di seguirlo. Il gran finale sarà un DJ set con gli amici di Radio Kiss Kiss e si concluderà con uno spettacolo di fuochi sul Golfo di Napoli, all'altezza di Piazza Vittoria, intorno alla mezzanotte. Speriamo che questa serata possa entrare nel cuore di tutti i napoletani, in Italia e nel mondo."

Le celebrazioni inizieranno già dalla mezzanotte tra il 31 luglio e il 1° agosto con la festa della tifoseria organizzata. Che valore ha vivere due giorni consecutivi di festa?

"Per noi è straordinario vedere Napoli celebrare la propria squadra scendendo in piazza non per una vittoria, ma per un puro senso di appartenenza e amore verso questi colori. Così come la parata scudetto del 2025 fece il giro del mondo e rappresenta ancora oggi il ricordo più emozionante della mia vita sportiva, credo che questi due giorni saranno un'altra fantastica occasione per mostrare al mondo quanto sia unica e civile la passione di Napoli. Il club e la città vivono in simbiosi ed è assolutamente giusto che un evento come il Centenario diventi una grande festa cittadina, iniziando il 31 luglio a mezzanotte e proseguendo per tutto il weekend. Abbiamo ancora negli occhi quelle serate infinite di festeggiamenti e vorremmo regalarne un'altra al mondo: dopo la cartolina della parata dello scorso anno, questa volta sarà la notte a raccontare Napoli."