Ultim'ora Calciomercato Napoli, Sky: per la difesa restano in corsa in tre e rispunta Todibo

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Napoli, Di Marzio rilancia Todibo: resta aperta la corsa al nuovo difensore centrale.

Il Napoli continua a lavorare per provare a rinforzare il reparto arretrato in vista della nuova stagione. La dirigenza azzurra, insieme a Massimiliano Allegri, sta valutando diversi profili per consegnare al tecnico un nuovo difensore centrale, con la lista dei candidati che resta particolarmente ampia.

Todibo nuova idea, confermati gli altri obiettivi

Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio sul proprio account X, il Napoli mantiene vivi gli interessi per Federico Gatti, Benoît Badiashile e Tiago Gabriel, tre nomi già seguiti nelle ultime settimane. A questi si aggiunge ora anche Jean-Clair Todibo, che rappresenta una nuova ipotesi per il reparto difensivo e potrebbe entrare tra le opzioni valutate dal club azzurro in questa fase del mercato. Il difensore francese fu obiettivo del Napoli già nel lontano 2018.