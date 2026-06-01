Ultim'ora Alisson Santos è del Napoli! Romano: il club lo ha riscattato oggi. I dettagli

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Il Napoli riscatterà il talento brasiliano: dallo scetticismo iniziale alle grandi risposte sul campo. Il futuro di Alisson Santos è azzurro

Alisson Santos sarà un calciatore del Napoli a tutti gli effetti. Arrivato in prestito dallo Sporting CP lo scorso gennaio, dopo lo scetticismo iniziale il brasiliano ha subito dimostrato di essere un calciatore forte. Così ogni dubbio sul riscatto, fissato peraltro a una cifra bassa, era stato fugato, e ora arrivano anche conferme ufficiali come riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano su YouTube: "Il Napoli ha ufficialmente completato tutto per il riscatto di Alisson Santos. È fatta, sono arrivate anche le conferme ufficiali dallo Sporting CP. Non c'erano grandi dubbi in questi mesi, abbiamo raccontato come il Napoli fosse particolarmente soddisfatto delle sue prestazioni. Qualcuno ha chiesto se il discorso legato a Max Allegri potesse cambiare la situazione: a noi risulta che il Napoli ha scelto di procedere con Alisson Santos".

I dettagli del riscatto: una cifra bassa grazie all'intuizione di Manna

"Quindi è tutto pronto con lo Sporting: è un'operazione che costerà poco più di 16 milioni di euro. L'intuizione del direttore sportivo Giovanni Manna era stata criticata da qualcuno a gennaio, poi il ragazzo sul campo ha fatto vedere cose davvero interessanti ed elettrizzanti. È sempre più difficile trovare giocatori così, da uno contro uno. Adesso il Napoli completa il suo acquisto: operazione destinata al traguardo".