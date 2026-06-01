McTominay: "A Napoli ho trovato il mio ruolo! Grazie a Conte sono cresciuto. E lo sfottò a Hojlund..."

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Scott McTominay ha spiegato come il trasferimento in Italia lo abbia aiutato a crescere e ha chiarito anche altre cose.

Scott McTominay si è raccontato in una lunga intervista concessa a GQ Magazine, ripercorrendo la sua esperienza al Napoli e il momento speciale che sta vivendo tra club e nazionale scozzese. Il centrocampista azzurro ha spiegato come il trasferimento in Italia lo abbia aiutato a crescere: "Ogni volta che esci dalla tua zona di comfort entri in un luogo spaventoso. Ma è anche un posto meraviglioso, perché ti dà spazio per crescere. La carriera è breve e bisogna godersela, altrimenti passa in un lampo".

Parlando del Napoli, McTominay individua una chiave precisa della sua esplosione: "È stato importante giocare finalmente nel mio ruolo naturale di mezzala, dove posso sia attaccare sia difendere. Mi sono sentito subito a mio agio. Anche l'allenatore e lo staff tecnico mi hanno aiutato tantissimo a crescere e a capire meglio il gioco. Alla fine è stato il risultato del lavoro quotidiano". E aggiunge: "Speri sempre che il duro lavoro venga ripagato e che dimostri di poter aiutare una squadra a vincere il campionato. Ora però voglio ripetermi. Ho assaporato quel successo e non voglio fermarmi".

Spazio poi alla Scozia e al prossimo Mondiale: "È fantastico soprattutto per i bambini e per i giovani calciatori scozzesi. Un bambino adesso può andare agli allenamenti e parlare del Mondiale con i suoi amici a scuola. È qualcosa di meraviglioso".

Immancabile il passaggio sulla spettacolare rovesciata segnata contro la Danimarca: "Anche a Napoli ne ho tentate quattro o cinque recentemente e non sono riuscite. Però devi fidarti del lavoro fatto per tutta la vita. Ho colpito davvero bene il pallone e sono grato che sia entrato". E scherzando sul compagno Rasmus Hojlund rivela: "Io e Billy Gilmour abbiamo appeso al suo armadietto tutte le foto di quella partita".

Infine un ricordo speciale per Sir Alex Ferguson: "Mi ha telefonato a settembre. Mi ha chiesto come stavo e come andavano le cose nel calcio. È stato davvero bello sentirlo. Ha sempre avuto consigli straordinari".